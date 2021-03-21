برشلونة يراهن على ميسي لإنقاذ موسمه

يخوض برشلونة اختباراً صعباً في الصراع على لقب الدوري الإسباني في مواجهة ريال سوسييداد بعدما بدا فريق المدرب رونالد كومان عام 2021 مثل قطار منطلق بأقصى سرعة.

وحصد البارسا 34 من أصل 36 نقطة متاحة منذ بداية العام ليقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى أربع نقاط بعد مرور 27 مرحلة.

وساهم النجم ليونيل ميسي بشكل كبير في انتفاضة برشلونة لكن قد تكون الأشهر الأخيرة له مع النادي الكتالوني.

وحاول الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي لكن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو لم يسمح له.

ولم يكن ميسي في أفضل حالاته خلال الأشهر الأولى من الموسم، لكن مثله مثل برشلونة، لم يستطع أحد إيقافه منذ يناير الماضي.

ينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل وسط آمال في النادي بشأن إمكانية نجاح الرئيس الجديد جوان لابورتا في إقناعه بالبقاء في كامب ناو.

وسجل ميسي عشرة أهداف في آخر تسع مباريات وصنع خمسة أهداف، لكنه أهدر ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الذي شهد توديع الفريق للمنافسات.

عادل ميسي الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هيرنانديز عبر المشاركة في المباراة رقم 767 بقميص برشلونة كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات، وسجل هدفين وصنع آخر لأوسكار مينغيزا خلال الفوز على هويسكا 4-1 الاثنين الماضي.

وتعادل سوسييداد صاحب المركز الخامس بصعوبة مع ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه خسر أمام غرناطة بهدف الأسبوع الماضي.