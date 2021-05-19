برشلونة يرحب بإبرام صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد

يرحب برشلونة بعقد صفقة تبادلية مهمة مع متصدر الدوري الإسباني خلال السوق الصيفي، أتلتيكو مدريد، بعد تصريحات رئيس الأخير عن رغبته في عودة، أنتوان غريزمان.

وعبر إنريكي سيريزو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن أمنيته بعودة غريزمان مرة أخرى رغم أنه يشعر بأن برشلونة لا يريد بيعه لأنه لاعب مهم.

ولكن قناة "تي في 3" الكتالونية زعمت أن برشلونة يرحب بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد بعد تصريحات سيريزو يعود من خلالها غريزمان إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو ويتعاقدون في المقابل مع جواو فيليكس.

وأفادت القناة أن العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة، جوان لابورتا، وسيريزو قد تمهد الصفقة بعد نهاية الموسم وتنتهي بالنجاح خاصة وأن كلا الناديين قد دفعا نفس المبلغ لضم الصفقتين بقيمة 120 مليون يورو.

يذكر أن غريزمان لم يكن موفقاً في مسيرته حتى الآن مع برشلونة بعد عامين من الانتقال من أتلتيكو مدريد، بينما تعاقد النادي الكتالوني مع فيليكس أمامه عقبتين الأولى وهي راتب اللاعب الكبير والذي يجب أن يخفضه والثاني وجود ميسي في نفس مركزه خلف المهاجم.