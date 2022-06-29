برشلونة يرحب بعروض شراء ديباي

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأربعاء أن إدارة برشلونة ترحب بالعروض المقدمة من أجل النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي هذا الصيف.

وسيستمع البارسا لأي عروض تصل قيمتها حاجز الـ 20 مليون يورو من أجل المهاجم الذي تم التعاقد معه مجاناً بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون صيف العام المنصرم.

ويشكل قرار عرض اللاعب للبيع نقطة خلاف داخل أروقة النادي الكتالوني نظراً لقدومه دون مقابل ولحاجة الفريق الأول لبدائل هجومية بشكل عام بعد انتهاء عقد النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكان دور ديباي قد تراجع كثيراً بعدما جلب برشلونة النجمين الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والإسباني فيران توريس في يناير الماضي.

وترى الإدارة في أن بيع الهولندي يشكل فرصة جيد لرفد خزينة النادي بأموال يحتاجها بصورة ماسة نظراً للوضعية الاقتصادية الصعبة التي وجدت رئاسة جوان لابورتا نفسها فيها.

يذكر أن عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً مع البلاوغرانا يمتد حتى صيف عام 2023.