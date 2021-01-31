برشلونة يرد رسمياً على تسريب تفاصيل عقد ميسي

أصدر برشلونة بياناً شديد اللهجة حذر فيه من تداعيات تسريب عقد نجمه ليونيل ميسي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه وحقوق اللاعب.

وكتب النادي: "في ضوء ما تم نشره اليوم من صحيفة إل موندو فيما يتعلق بالعقد المبرم بين برشلونة واللاعب ليونيل ميسي، فالنادي يأسف على نشر الصحيفة لعقد خاص يحصل على الحماية والسرية بين الأطراف المعنية.

"ينفي برشلونة أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصحيفة لأي ضرر يقع بسبب ما تم نشره.

"يعبر برشلونة عن دعمه التام لليونيل ميسي، بالأخص في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته أو لإفساد العلاقة والوحدة بينه وبين الكيان الذي عمل فيه ليصبح اللاعب الأفضل في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

من جانبها، أكدت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ميسي سيتخذ إجراءات قانونية بنفسه ضد الصحيفة ليحمي حقوقه وخصوصيته بعد هذا التسريب.

يذكر أن التسريب أكد أن عقد الأرجنتيني الأخير كلف برشلونة حوالي 555 مليون يورو.