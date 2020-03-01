برشلونة يرد على كورتوا

رد حساب نادي برشلونة على تويتر على تصريحات تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، التي أكد فيها أن فريقه لا يحتاج إلى خطة خاصة لإيقاف النجم ليونيل ميسي، بمقطع فيديو بالأهداف التي سجلها فيه.

وقال البلجيكي حول كيفية الاستعداد لمواجهة قائد البارسا في مباراة اليوم، أن ميسي بالنسبة له مثل أي لاعب آخر: ”ندرسه كما ندرس لاعباً من سلتا فيغو أو ليفانتي، ليس هناك فرق”.

وبعد ظهور التعليقات، عمل الحساب على تجهيز مقطع فيديو بالأهداف التسعة لميسي في شباك كورتوا في 12 مباراة مع أتلتيكو مدريد وتشيلسي، فيما نجا في مباراتين مع ريال مدريد.