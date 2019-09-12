برشلونة يرفض الاستسلام لحسم صفقة نيمار

لم يلق برشلونة سلاحه وما زال يفاوض باريس سان جيرمان لاستعادة النجم نيمار من نادي العاصمة الفرنسية رغم إقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي، وذلك وفقاً لوالد اللاعب ووكيل أعماله.

وسعى البارسا جاهداً هذا الصيف لتلبية رغبة البرازيلي، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بالعودة إلى ملعب كامب ناو الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.

ولم يشارك نيمار في أي من مباريات بطل فرنسا هذا الموسم، أولاً بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل، في وقت أكد فيه مدرب النادي الباريسي توماس توخيل بأنه لن يدرج اسم نيمار ضمن التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاماً.

ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم إقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه أن “المفاوضات بين الناديين لم تنته. أي برازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان حيث يشعر بالسعادة، وهو كان سعيداً في برشلونة”.

كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام أن النجم البرازيلي “قام بكل شيء” للعودة إلى فريقه السابق، مشيرا “كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططاً”، مؤكدا “قام نيمار بكل شيء ممكن لأنه أراد هذا الأمر. أعتقد الآن أنه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعاً مختلفاً وسيلعب هذا الموسم مع سان جيرمان”.

وتابع بارتوميو “قام برشلونة بكل ما في وسعه… لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان”، مضيفاً “كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها”.

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال “في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في يناير وفبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل”، نافياً ما تم تناقله عن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة وخصوصاً عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وقبلهما فيليبي كوتينيو، بالقول “برشلونة لم يعرض أبداً أي لاعب. باريس سان جيرمان طلبهم في المفاوضات”.

تناقلت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية تصريحا لعضو مجلس إدارة برشلونة خافيير بورداس مؤكدا أن النادي الكتالوني لم يتخل بتاتا عن فكرة استعادة نيمار، موضحاً “طالما أنه يرغب بالعودة، سنقوم بكل ما هو ممكن لكي يتمكن من ذلك”، قبل أن يضيف أن الصفقة “قابلة للتحقق اقتصادياً”. ورأى بورداس أن “قضية نيمار تحمل طابعاً خاصاً. إنه لاعب استثنائي يريد القدوم إلى برشلونة. لم يتأقلم في باريس. أخطأ عندما قرر الذهاب إلى هناك، لقد أقر شخصياً بذلك”.

وسجل نيمار 51 هدفا في 58 مباراة مع سان جيرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا فقد عجز عن إيصاله إلى لقب دوري أبطال أوروبا في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه. وعلى الرغم من ابتعاده عن سان جيرمان، استدعي نيمار إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين ضد كولومبيا وبيرو.