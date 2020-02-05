برشلونة يرفض بطاقة بيكيه

رفض برشلونة البطاقة الحمراء التي حصل عليها قلب الدفاع جيرارد بيكيه في مواجهة ليفانتي.

وشارك بيكيه في فوز البرسا الأحد بهدفين لهدف على ملعب كامب ناو أمام ليفانتي ضمن الدوري الإسباني.

ونال المدافع المخضرم البطاقة الصفراء ليغيب عن مواجهة ريال بيتيس المقبلة في الليغا.

ووفقاً لإذاعة راديو كتالونيا، قرر برشلونة تقديم استئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها بيكيه.

ويأمل النادي الكتالوني في مشاركة بيكيه أمام ريال بيتيس الأحد المقبل.

وتعد هذه البطاقة العاشرة التي يحصل عليها المدافع الإسباني في النسخة الحالية من الدوري الإسباني، وسبق له أن غاب عن مواجهة آيبار في أكتوبر الماضي، بسبب حصوله على خمس بطاقات صفراء متتالية.