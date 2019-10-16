برشلونة يرفض تأجيل الكلاسيكو ويستشهد باستفتاء 2017

ينتظر برشلونة تطور الأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، بخصوص الجدل المثار حول تأجيل الكلاسيكو مع ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني المقرر إقامتها في 26 من الشهر الجاري، على ملعب كامب ناو معقل البارسا.

ودفعت الأحداث التي تشهدها كتالونيا وارتفاع حدة المظاهرات والاشتباكات هناك رابطة الليغا بطلب تغيير موعد ومكان إقامة المباراة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يرفض فكرة هذا التغيير، وينتظر ما ستسفر عنه الأحداث مستقبلاً.

وتلقى النادي الكتالوني بالفعل إشعار المباراة، ولديه فرصة لتقديم أي طلبات خاصة حتى الاثنين القادم، ولا يستبعد مرور هذه الفترة بدون أي اختلاف في السيناريو.

ويستشهد البارسا بواقعة استفتاء كتالونيا في 1 أكتوبر 2017، عندما تم طلب تأجيل الكلاسيكو بسبب الأحداث السياسية في الإقليم.

ومع ذلك تم رفض هذا التأجيل، وتم إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة بالنادي، ويعتقد برشلونة أن الوضع الحالي لا يختلف عن ما حدث في 2017، مما يجعل التغيير أمراً ليس منطقياً.

من جانبه، قال جون سوتيراس رئيس اتحاد كرة القدم الكتالوني، خلال حفل تسليم ميسي الحذاء الذهبي، أنه لا يتوقع تأجيل أو تغيير مكان المباراة، إلا لو وقعت أحداث استثنائية وغير طبيعية.

وانتقد سوتيراس ما وصفه باندفاع الليغا بسبب طلب التأجيل، مؤكداً إصرار برشلونة على إقامة الكلاسيكو بموعده وعلى ملعب كامب ناو.

يذكر أن أحد المقترحات المطروحة على الطاولة، هو إقامة مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو بدلاً من أرض برشلونة، وهو ما رفضه ريال مدريد لوجود بعض الإصلاحات على ملعبه.