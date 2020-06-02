برشلونة يرفض طلب ديمبيلي

فض برشلونة طلب لاعبه عثمان ديمبيلي، فيما يخص استكمال فترة تأهيله وعودته للملاعب.

وخضع الفرنسي لعملية جراحية في 11 فبراير الماضي، بعدما عانى من تمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ديمبيلي طلب من برشلونة السماح له باستكمال المرحلة النهائية من عملية تعافيه من الإصابة في مستشفيات قطر.

وأضافت أن النادي نصح اللاعب بالبقاء في برشلونة والحصول على متابعة طبية مستمرة بدلاً من التوجه إلى قطر.

ونوهت الصحيفة إلى أن ديمبيلي لا يريد الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل، رغم أن اسمه ارتبط بذلك.

ورغم أن توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا ساعد الفرنسي على منحه المزيد من الوقت للتعافي، إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك في المباريات المتبقية هذا الموسم.