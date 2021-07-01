برشلونة يرفض مشاركة بيدري في أولمبياد طوكيو

رفض نادي برشلونة مشاركة نجمه الصاعد بيدري غونزاليس مع منتخب إسبانيا الشاب في مسابقة كرة القدم الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن القائمة المستدعاة لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، وشملت اسم بيدري.

وقالت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن البارسا اتصل بالاتحاد المحلي مؤكداً رفضه استدعاء لاعبه، خاصة أنه يشارك حالياً مع المنتخب الأول الذي تأهل لربع نهائي بطولة يورو 2020.

وأوضحت أن برشلونة برر رفضه مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو، بأنه لن يحصل على أي راحة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الألعاب الأولمبية ستنتهي قبل بداية الموسم بنحو 10 أيام فقط.

يحق لبرشلونة رفض مشاركة بيدري في الأولمبياد

ويحق للنادي الإسباني رفض مشاركة لاعبيه في الأولمبياد، لأنها لا تندرج تحت الأجندة الدولية.

ويتواجد منتخب إسبانيا الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر والأرجنتين وأستراليا.