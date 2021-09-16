برشلونة يأمل إقناع بوغبا بالانضمام إليه مجاناً

يتمسك برشلونة بأمل إقناع النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بالانتقال إلى صفوفه مجاناً حين ينتهي عقده صيف العام المقبل وفقاً لبرنامج "فيتشاخيس" الإسباني.

وليس البارسا الطرف الوحيد المهتم بخدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، إذ يتربص به ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان سعياً للتعاقد معه.

ويقدم نجم يوفنتوس السابق أداءً مميزاً رفقة الشياطين الحمر هذا الموسم حتى الآن.

بوغبا يفكر بالاستمرار مع يونايتد

وأشارت تقارير خلال الأيام الأخيرة إلى أن الفرنسي يدرس تمديد عقده مع يونايتد بعد نجاح النادي في إعادة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

ولطالما تعرض اللاعب للانتقادات في مانشستر نظراً لتذبذب مستواه وعدم ظهوره بالشكل المطلوب خلال المباريات المهمة.