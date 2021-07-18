برشلونة يريد التخلص من غريزمان وكوتينيو بأي طريقة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة بات يائساً حيال مستقبل اللاعبين فيليبي كوتينيو وأنتوان غريزمان ، ويتطلع لبيعهما بأي طريقة هذا الصيف.

ووصل صيف البارسا إلى نقطة محورية، وباتت الحاجة ماسة لتوفير السيولة المالية الكافية حتى يحقق النادي أهدافه الصيفية بشكل كامل.

وسيعني التخلص من الثنائي تخفيف نفقات برشلونة بما مجموعه 100 مليون يورو.

غريزمان مرشح للعودة إلى أتلتيكو مدريد

فبعد موسمين من التعاقد مع الهداف الفرنسي مقابل 120 مليون يورو من الجار أتلتيكو مدريد، انخفضت قيمة الفرنسي صاحب الـ 30 عاماً إلى 72 مليون يورو، وهو اللاعب الذي يتطلع البارسا لبيعه سريعاً.

في المقابل، تراجعت قيمة كوتينيو أيضاً لتصل إلى 44 مليون يورو وهو كذلك أحد أبرز اللاعبين الذين يريد النادي الكتالوني التخلص منهم.

يذكر أن غريزمان مرشح للعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو في صفقة تبادلية قد تشهد انتقال ساوول نيغيز إثرها للبارسا.