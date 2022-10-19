برشلونة يريد بيرناردو سيلفا في يناير لتصويب أوضاعه

أكد موقع "تودو فيتشاخيس" الإسباني أن إدارة برشلونة تعتزم التحرك جدياً في شهر يناير للتعاقد مع الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

ولطالما حلم مسؤولو البارسا بضم لاعب خط الوسط المهاجم الذي تتواكب طريقة لعبه مع أسلوب الفريق الكتالوني.

وسعى برشلونة لضم صاحب الـ 28 عاماً مراراً الصيف الماضي، إلا أن جميع محاولاته لم تكلل بالنجاح.

هل سيرحل سيلفا عن مانشستر سيتي في يناير؟

ومع التخبط الذي يعيشه المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز جراء التراجع الكبير في مستوى البلاوغرانا بشكلٍ عام، بات لزاماً تدعيم الصفوف بلاعبين يستطيعون انتشال الفريق من كبوته الأخيرة.

ومن المتوقع ألا تتعدى قيمة الصفقة بحال إتمامها حاجز الـ 55 مليون يورو إضافة للحوافز، علماً بأن سيلفا سبق له التوصل مع إداريي النادي الإسباني لاتفاق شفهي يقضي بانتقاله إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو.