برشلونة يريد كافاني على سبيل الإعارة

بات برشلونة مستعداً للتحرك من أجل الحصول على خدمات الهداف الأوروغوياني إيدينسون كافاني من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير القادم.

نقل هذه التطورات الصحفي خوسيه ألفاريز خلال مقابلة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني.

ويتطلع البارسا الذي يعاني من صعوبات مالية غير مسبوقة للتوقيع مع المهاجم المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً بمبدأ الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وتراجع دور كافاني مع فريق الشياطين الحمر بشكل كبير منذ التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أغسطس المنصرم.

وقال صديق لعائلة اللاعب لوسائل الإعلام الكتالونية: "ربما... ربما"، حينما سئل عن إمكانية انتقال هداف باريس سان جيرمان ونابولي السابق إلى برشلونة.