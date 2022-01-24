برشلونة يريد مبادلة تير شتيغين بدوناروما

ادعى موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن برشلونة لا يمانع مبادلة حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغين بالإيطالي جيانلويجي دوناروما حامي عرين باريس سان جيرمان.

ويقضي الألماني البالغ من العمر 29 عاماً السنة الثامنة مع برشلونة عقب انتقاله إليه قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ صيف عام 2014 مقابل 12 مليون يورو.

في المقابل، انتقل الإيطالي صفوف الفريق الباريسي الصيف المنصرم في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ميلان.

وفشل دوناروما البالغ من العمر 22 عاماً في فرض نفسه منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية نظراً لمنافسته الشديدة مع الحارس الأساسي الكوستاريكي كايلور نافاس.

وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان باريس سان جيرمان سيسمح للحارس الإيطالي الشاب بالرحيل كونه ينوي الاعتماد عليه مستقبلاً نظراً لتقدم نافاس (35 عاماً) في السن.