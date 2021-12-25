برشلونة يريد مبادلة كوتينيو بأوباميانغ

يخطط برشلونة لعرض خدمات لاعب خط وسطه فيليبي كوتينيو إلى آرسنال مقابل الحصول على توقيع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ.

ويسعى النادي الإنجليزي لاستغلال وضعية الهداف الغابوني مع النادي اللندني بعدما سحبت منه شارة القيادة وتم تجميده خلال آخر 3 مباريات للفريق.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كوتينيو يتطلع لإتمام الصفقة وأن البارسا يسعى لمفاوضة آرسنال.

وعانى لاعب الوسط المهاجم في فرض نفسه منذ انتقاله إلى صفوف البلاوغرانا في عام 2018 قادماً من ليفربول مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

وتم عرض البرازيلي على الغانرز بانتظار موافقة المدير الفني ميكيل آرتيتا.

يذكر أن سوق الانتقالات الشتوي يفتح أبوابه في الأول من الشهر القادم.