برشلونة يريد هالاند وبوغبا وأولمو في 2022

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة وضع عينه على التعاقد مع إيرلينغ هالاند وبول بوغبا وداني أولمو في 2022.

وسيتم تفعيل بند في عقد هالاند بدءاً من صيف العام القادم يسمح بشرائه من بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 90 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، سينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد إذا لم يتوصل مع ناديه على اتفاق لتمديده.

أما أولمو الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا، فقد حاول برشلونة ضمه من آر بي لايبتزيغ صيف هذا العام، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وسيعمل على المحاولة من جديد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن البارسا سقط أمام بايرن ميونيخ بثلاثيةٍ دون رد الأسبوع الماضي في افتتاح مشوار العملاقين في دوري أبطال أوروبا.