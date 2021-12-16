برشلونة يريد 90 مليون يورو مقابل فرينكي دي يونغ

بات برشلونة متقبلاً لإمكانية بيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لكنه لن يسمح برحيله مقابل أقل من 90 مليون يورو وفقاً لبرنامج "فيتشاخيس" الإسباني.

ويتطلع النادي الإسباني لتوفير سيولة مالية كافية وتخفيف بعض من أعباء الرواتب والأجور.

ويتنافس بايرن ميونيخ وليفربول للحصول على خدمات نجم خط وسط أياكس السابق.

ورغم توقعات بأن يصبح البالغ من العمر 24 عاماً من أبرز نجوم كرة القدم منذ قدومه إلى البارسا في عام 2019، فشل اللاعب في تقديم ما يؤكد ذلك حتى الآن.

وستكشف الأسابيع القادمة ما إذا كانت الأندية المهتمة جدية في ضم دي يونغ وما إذا كانت القيمة التي يريدها برشلونة نظير بيعه منطقية.