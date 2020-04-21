برشلونة يزاحم ليفربول على فيرنر

دخل برشلونة في محادثات مع ممثلي تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ لضمه، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال موقع " le10sport" الفرنسي، أن البارسا تحدث مع ممثلي النجم الألماني لمعرفة رأيه بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وأضاف الموقع أن برشلونة ينافس كلاً من ليفربول وبايرن ميونيخ على توقيع فيرنر.

وكانت تقارير أشارت مؤخراً إلى أن يورغن كلوب مدرب الريدز يرغب في عقد اجتماع مع فيرنر، لحسم انتقاله إلى ليفربول.

وشارك فيرنر مع لايبتزيغ في 25 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 7 أهداف أخرى.