برشلونة يسارع للتخلص من ديباي

باشر برشلونة مساعيه للتخلص من خدمات النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي بعد إتمام التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا وتمديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي هذا الصيف.

كما أن خط المقدمة يضم حالياً النجمين الآخرين الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والإسباني فيران توريس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه التطورات لن تبقي للاعب البالغ من العمر 28 عاماً موطأ قدم في ملعب كامب ناو.

ومع أن الهولندي وصل البارسا في صفقة مجانية صيف العام الماضي ولم يكلف النادي شيئاً باستثناء أجوره، لكن التوجه العام بات يتمثل بضرورة بيعه.

ما هي قيمة ديباي ؟

ويتطلع البلاوغرانا لتعويض ما أنفقه لإتمام صفقتي ليفاندوفسكي (50 مليون يورو) ورافينيا (58 مليون يورو) قدر الإمكان، مع أن القيمة المتوقعة القادمة من بيع ديباي لن تتجاوز 30-35 مليون يورو.

ويمتد عقد الهولندي الجاري مع برشلونة لموسم إضافي، علماً بأن توتنهام هوتسبير يبدو وجهة محتملة له هذا الصيف.