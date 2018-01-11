برشلونة يستعد لإعارة رافينيا إلى إنتر
رافينيا
يستعد لاعب الوسط رافينيا آلكانتار لإجراء الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه لإنتر على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة مع خيار الشراء.
وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الدولي البرازيلي يقترب من الانتقال للنيراتزوري لمدة موسم ونصف، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.
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وفشل رافينيا في خوض أي لقاء منذ تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أنهت موسمه الماضي، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2018.
وكانت بعض التقارير قد ربطت رافينيا بالعودة لسيلتا فيغو الذي لعب في صفوف معاراً موسم 2013-2014.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إنتر جمد بالتالي مفاوضاته لضم الجناح جيرارد ديولوفيو.
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