برشلونة يستعد لبيع أومتيتي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن نية برشلونة التخلص من مدافعه سامويل أومتيتي.

وأكدت الجريدة الصادرة من كتالونيا أن رحيل الدولي الفرنسي يمثل أولوية بالنسبة للبارسا في سوق الانتقالات القادم.

وأوضحت الصحيفة أن خيار الإعارة غير مستبعد، كون الإدارة ترغب في تفريغ مكانه في القائمة لمنح الفرصة لغيره، مشيرة إلى أن العديد من الأندية الإيطالية تسعى للحصول على خدمات أومتيتي، وعلى رأسها روما ونابولي ولاتسيو وتورينو.

وكان أومتيتي سبب من أسباب فشل برشلونة في ضم ماتيس دي ليخت، الذي رحل من أياكس ليوفنتوس الصيف الماضي.

ويسعى النادي الكتالوني حالياً للحصول على خدمات لاعب الشباب الخاص به السابق، إيريك غارسيا الذي يرتدي قميص مانشستر سيتي حالياً.

يذكر أن أومتيتي انضم لبرشلونة قادماً من ليون صيف عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.