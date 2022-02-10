برشلونة يستعد للتخلص من 3 مهاجمين بعد نهاية الموسم

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة بات مستعداً للتخلي عن عدة لاعبين في خطه الأمامي بعد نهاية الموسم الجاري من أجل إفساح المجال أمام تعاقدات جديدة.

وذكر التقرير الذي نشرته الجريدة الصادرة من كتالونيا أسماء كلٍ من الهولندي ممفيس ديباي ومواطنه لوك دي يونغ والدنماركي مارتن برايثوايت.

وانتقل ديباي إلى البارسا في صفقة مجانية الصيف المنصرم بعد انتهاء مسيرته مع أولمبيك ليون في عقدٍ يمتد لموسمين، فيما وصل دي يونغ على سبيل الإعارة من إشبيلية.

أما برايثويت فتعاقد معه النادي الكتالوني من ليغانيس في فبراير من عام 2020 ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2024.

ويرغب برشلونة في بيع أكبر عددٍ من اللاعبين الذين لا يحتاج لهم من أجل تمويل صفقة جلب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند خلال الصيف.