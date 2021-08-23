برشلونة يستعد للتخلي عن أومتيتي مجاناً

بات برشلونة مستعداً للتخلص من المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي دون مقابل هذا الصيف وفقاً لـ "دياريو سبورت".

ويتوق النادي الكتالوني والمدير الفني الهولندي رونالد كومان لإزالة اسم اللاعب من فاتورة أجوره، علماً بأن نجم أولمبيك ليون السابق مطلوب حالياً من قبل نيس وموناكو في فرنسا.

أومتيتي يريد فريقاً يشارك في دوري الأبطال

ويرغب البالغ من العمر 27 عاماً الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن البارسا سيسمح له بالرحيل مجاناً إذا وافق على الرحيل لطرف أقل قوة في سعي الإدارة المستمر لتخفيض الأجور.

وخاض اللاعب 132 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات سجل خلالها هدفين فقط.