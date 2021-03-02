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برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية بدون 6 لاعبين

منشور 02 آذار / مارس 2021 - 08:05
برشلونة في مهمة صعبة أمام إشبيلية
برشلونة في مهمة صعبة أمام إشبيلية

أدى برشلونة تدريباته أمس الاثنين، تحت قيادة مدربه رونالد كومان، استعداداً لمواجهة إشبيلية يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية إصرار لاعبي البارسا على قلب النتيجة والفوز على إشبيلية وتعويض فارق الهدفين، والتأهل لنهائي كأس الملك (خسر برشلونة ذهاباً 0-2).

واستأنف برشلونة تدريباته في وجود 18 لاعباً فقط، في ظل غياب سيرجي روبرتو وآنسو فاتي وميراليم بيانيتش وفيليبي كوتينيو، بالإضافة إلى بيدري غونزاليس ورونالد آروخو اللذين تعرضا للإصابة في مباراة الدوري الماضية ضد إشبيلية.

ويعاني بيدري من شد عضلي بساقه اليسرى، بينما يعاني أروخو من إصابة عضلية في الجزء السفلي من ساقه اليسرى.

كلمات دالة:برشلونةكأس ملك إسبانياإشبيلية

Via SyndiGate.info


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