برشلونة يستعلم عن مدافع يونايتد خلال مفاوضات دي يونغ

استعلم برشلونة عن المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد وفقاً لتقارير إعلامية خلال مفاوضات صفقة النجم الهولندي فرينكي دي يونغ.

ويقترب البارسا من التوصل لاتفاق مع يونايتد بخصوص لاعب خط الوسط على أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 69 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ممثلي النادي الكتالوني أعلموا نظرائهم في النادي الإنجليزي بإمكانية تخفيض القيمة الكلية للاتفاق بحال إدراج خدمات ماغواير.

ورغم المستويات المتواضعة التي قدمها قائد الشياطين الحمر والانتقادات اللاذعة التي وجهت صوبه، إلا أن إدارة يونايتد رفضت هذا المقترح.

ويتوق إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد للعمل مع ماغواير وفقاً للصحيفة ولا يفكر نهائياً في الاستغناء عنه.