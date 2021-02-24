برشلونة يستعيد بعضاً من توازنه بالفوز على إلتشي

سحق برشلونة ضيفه إلتشي بثلاثية دون رد على ملعب كامب ناو في لقاء مؤجل من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وكان البارسا قد تعادل مطلع الأسبوع مع قاديش، بعد سقوطه بأيام أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني عن طريق ليونيل ميسي (هدفان في الدقيقتين 48 و69)، وجوردي آلبا (73).

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.