برشلونة يستعيد ديمبيلي قبل مواجهة فياريال

ينتظر عشاق برشلونة أخباراً سارة، في ظل الفترة السيئة التي يعيشها الفريق، بعد تعادله مع بوروسيا دورتموند (0-0) في دوري أبطال أوروبا، وخسارته المؤلمة أمام غرناطة (0-2) في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جناح بطل إسبانيا عثمان ديمبيلي في طريقه للظهور لأول مرة بعد غياب منذ المرحلة الأولى بداعي الإصابة.

ويسعى الفرنسي لأن يكون ضمن تشكيلة برشلونة التي ستواجه فياريال، الثلاثاء، ضمن المرحلة السادسة من الليغا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين.