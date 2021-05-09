برشلونة يستغل أومتيتي لإبرام صفقة كبيرة

ينوي برشلونة تقديم مدافعه سامويل أومتيتي كجزء من صفقة كبيرة، يخطط لإتمامها في الصيف.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، رحب كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي بالانتقال إلى برشلونة.

وأكدت أن البارسا يواصل سعيه لتقوية خط الدفاع، وكوليبالي من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الكتالوني منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن كوليبالي، صاحب الـ 29 عاماً، يريد التواجد ضمن مشروع أكثر طموحاً من نابولي، لذلك يرحب باللعب مع برشلونة الموسم المقبل.

وأوضحت أن أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي خفض مطالباته المالية من أجل التخلي عن كوليبالي، وسيرحب ببيعه إذا حصل على عرض بين 50 و60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن قطبي مانشستر مهتمان أيضاً بالتعاقد مع كوليبالي، لكن برشلونة يمكنه استخدام أومتيتي كجزء من الصفقة.

على جانب آخر، كشف برشلونة في بيان رسمي، عن آخر التطورات في حالة نجمه الشاب آنسو فاتي، البالغ 18 عاماً، الذي يغيب عن المباريات منذ عدة أشهر للإصابة.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: «أجريت عملية تنظير مفصلي على الركبة اليسرى لآنسو فاتي خلال الكشف الطبي الذي أجراه الدكتور جوزيه كارلوس نورونيا تحت إشراف أطباء برشلونة. اللاعب سيواصل برنامج تعافيه من الإصابة.

«يعمل اللاعب لتجاوز إصابة الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى التي حدثت في نوفمبر الماضي، وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية».

واختتم: «قبل الإصابة، خاض فاتي 10 مباريات هذا الموسم، وسجل خلالها 5 أهداف، كان آخرها في ملعب كامب ناو ضد ريال مدريد».

ولعب فاتي 43 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.