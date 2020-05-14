برشلونة يستفسر مرة أخرى عن دي ليخت

يبذل برشلونة قصارى جهده للتكيف مع الوضع الجديد، الذي فرضته جائحة كورونا على سوق الانتقالات، ولذلك تبحث إدارة البارسا عن صفقات تبادلية لتعزيز صفوفه.

وكانت هنالك محادثات مكثفة بين برشلونة ويوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعب من البيانكونيري إلى كامب ناو، مقابل انضمام آرتور ميلو إلى فريق السيدة العجوز.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة سيكون وجهة ماتيس دي ليخت، في حال قرر الهولندي الرحيل عن يوفنتوس خلال المستقبل القريب، حيث يعلم المدافع المذكور، أنه سيحصل على مركز أساسي في كامب ناو بسبب تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن يوفي أبلغ برشلونة برغبته في التعاقد مع آرتور، لكن النادي الكتالوني طالب نظيره بإدراج دي ليخت في الصفقة، ليرفض النادي الإيطالي على الفور.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن يوفنتوس عرض على برشلونة عدة لاعبين آخرين، من بينهم دانييلي روغاني، والذي لا يشارك كثيراً بسبب وجود 4 مدافعين أمامه، وهم جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي ودي ليخت وميريه ديميرال.

ولا يزال برشلونة متردداً بخصوص اللاعب الذي يريده من يوفنتوس، فتارةً تتحدت التقارير عن دي ليخت، وتارةً أخرى يبرز اسم فيديريكو بيرنارديسكي.