برشلونة يستقر على إقالة كيكي سيتيين

استقر مجلس إدارة برشلونة، على إقالة كيكي سيتيين المدير الفني بحال خسارة البارسا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويعاني برشلونة من تراجع حاد في النتائج خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه سيتيين، حيث خسر الفريق 4 نقاط في آخر ثلاث مباريات بالليغا، كما فقد الصدارة لصالح ريال مدريد.

وذكرت شبكة " ESPN" العالمية، أن مجلس إدارة النادي استقر على إقالة سيتين، بحال خسارة لقب الدوري الإسباني، وتعيين غارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول، لقيادته في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لاعبي برشلونة دخلوا في مشادات كلامية مع سيتيين، عقب التعادل الأخير مع سيلتا فيغو 2-2، حيث حملوه مسؤولية فقدان النقاط، وفقاً لتقارير إعلامية.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.