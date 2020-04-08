برشلونة يستقر على عرض مالي لكوتينيو

كشف تقرير إسباني عن السعر النهائي الذي حدده برشلونة لبيع نجمه فيليبي كوتينيو خلال فترة التعاقدات المقبلة.

وتنتهي إعارة البرازيلي إلى بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري ويبدو أن النادي البافاري لن يفعّل خيار أحقية الشراء في عقده.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإنه رغم ما تردد عن إمكانية رحيل كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، إلا أن البارسا لا يريد بيعه بأقل من 90 مليون يورو.

وِأشارت إلى أن برشلونة يريد أن يتجنب الخسائر الكبيرة حال بيع نجم الوسط مقابل 80 مليون يورو، خاصة بعد انضمامه في شتاء 2018 مقابل 120 مليون يورو إلى جانب 40 مليون على شكل متغيرات.

وأوضح التقرير أن برشلونة لا يمانع إعارة كوتينيو مجدداً، لكن مع وجود خيار إلزامي بالشراء في صيف 2021، حيث سيصل سعره وقتها إلى حوالي 60 مليون يورو، وهو رقم في متناول الأندية المهتمة.

ويعتبر تشيلسي من بين أكثر الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كوتينيو نهاية الموسم الجاري، حيث من المتوقع أن يدفع 13 مليون يورو لاستعارة اللاعب، لكن تبقى معرفة ما إذا كان سيقبل بخيار الشراء الإلزامي أم لا.

وكانت تقارير قد أكدت أن مسؤولي برشلونة يفكرون جدياً في التنازل عن جزء من مطالبهم للتخلص من البرازيلي نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “إيفينينغ ستاندارد”، فإن النادي الكتالوني بدأ في تخفيض مطالبه بعدما نما إلى علمه عدم عزم بايرن ميونيخ تفعيل بند خيار الشراء.

وأشارت إلى إمكانية قبول البارسا بيع كوتينيو مقابل 80 مليون يورو فقط رغم شرائه قبل عام ونصف من ليفربول مقابل 145 مليون يورو.

ولا تفكر إدارة برشلونة في استمرار إعارة كوتينيو لموسم آخر، إذ يسعى النادي لإنعاش خزينته بأموال بيعه، في ظل اهتمام عدة أندية إنجليزية بضمه على رأسها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال.