برشلونة يستلم عرضاً لشراء لونغليه بقيمة 15 مليون يورو

استلم برشلونة عرضاً من روما بقيمة 15 مليون يورو لشراء المدافع كليمون لونغليه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويرغب البارسا في الحصول على أكبر قيمة ممكنة نظير بيع الدولي الفرنسي، إذ يطالب بـ 25 مليون يورو لإتمام الصفقة.

بدوره، يواجه النادي الإيطالي مهمة صعبة في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه، كونه يرغب في البقاء مع البلاوغرانا، وبحال إصرار ناديه على بيعه فإنه يفضل حزم حقائبه صوب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الفرنسي الشهر الماضي لشبكة "يوروسبورت": "لا أرى نفسي خارج برشلونة، وقعت على عقد جديد الموسم الماضي، وسأتواجد مع البارسا الموسم القادم."

وضعية برشلونة الصعبة قد تدفعه للتضحية بـ لونغليه

لكن مشاكل النادي الكتالوني الاقتصادية تعني أنه سيكون منفتحاً على جميع الخيارات، خصوصاً إن كانت الصفقات نهائية وليست على سبيل الإعارة حتى يحصل على سيولة مالية هذا الصيف ويخفض من إجمالي فاتورة أجور لاعبيه.

ويتابع ناديا ويست هام يونايتد وإيفرتون من إنجلترا ما يحصل مع لونغليه، لكنهما يريدان استعارة اللاعب مع خيار الشراء بصورة دائمة مستقبلاً.