برشلونة يستهدف التعاقد مع موراتا

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يستهدف الحصول على خدمات المهاجم ألفارو موراتا المعار حالياً من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة الصادرة من مدريد أن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا وضع الدولي الإسباني ضمن أهدافه الرئيسية لتدعيم صفوف الفريق.

ولا يمر اللاعب بأفضل فتراته في تورينو، وقد كشفت تقارير سابقة بأن يوفي يدرس التخلي عنه وعدم تفعيل بند شرائه النهائي بعد نهاية الموسم.

ويبدو أن موراتا بات في طريقه للعودة إلى إسبانيا سواء في يناير القادم أو خلال الصيف حينما يفتح سوق الانتقالات الصيفي أبوابه.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً مع يوفنتوس في 23 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن سجل خلالها 7 أهداف فقط وصنع 3 أهداف أخرى.