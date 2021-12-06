برشلونة يستهدف عدنان يانوزاي

تستهدف إدارة نادي برشلونة وفقاً لتقارير إعلامية نجم ريال سوسييداد عدنان يانوزاي الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يباشر النادي الباسكي مفاوضات تجديد عقد الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عاماً حتى الآن.

ويعد هذا الأمر مشجعاً بالنسبة للبارسا الذي يريد ضمه بناء على طلب من المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز.

وسيكون بإمكان البلاوغرانا التوقيع مع لاعب مانشستر يونايتد السابق مجاناً الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده.

ويرغب خوكين آبيريباي رئيس سوسييداد في العمل سريعاً على إبقاء يانوزاي في ملعب آنويتا وإبعاده عن أعين المهتمين بخدماته.

وقال آبيريباي بعد سقوط الفريق يوم السبت أمام ريال مدريد 0-2 في الليغا: "أتمنى أن يبقى عدنان هنا، أريده أن يبقى معنا."