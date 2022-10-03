برشلونة يستهدف نجمي مانشستر سيتي

تطارد إدارة برشلونة اللاعبين الألماني إيلكاي غوندوغان وزميله البرتغالي بيرناردو سيلفا نجمي مانشستر سيتي وفقاً لتقارير إعلامية تناقلتها الصحف اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن البارسا يستعد للتعاقد مع غوندوغان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده الحالي مع سيتي صيف العام القادم.

وينافس البلاوغرانا عدة أندية أخرى على خدمات الألماني البالغ من العمر 31 عاماً، كما أن رغبة الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي بالإبقاء على اللاعب فترة إضافية قد تلعب دوراً مهماً في تحديد مصيره.

ويرغب برشلونة أيضاً في تأمين توقيع سيلفا الذي لم يخف يوماً رغبته في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

ويمتد عقد سيلفا مع مانشستر سيتي حتى الثلاثين من يونيو من عام 2025.