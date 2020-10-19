برشلونة يستهل مفاوضات تجديد عقد لونغليه

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة بدأ مفاوضات تجديد عقد المدافع كليمون لونغليه.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والتي أكدت أن المفاوضات بدأت منذ أيام وتسير بشكل جيد بالرغم من عدة عثرات.

وأوضحت الصحيفة أن أبرز مشاكل المفاوضات الحالية هي رفض إدارة الفريق لمساواة الدولي الفرنسي بالعقد الأخير الذي وقعه مواطنه سامويل أومتيتي في برشلونة قبل عامين.

يأتي هذا بسبب جائحة كورونا والظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي بعد توقف كرة القدم لأشهر وغياب الجماهير حتى الآن.

ونجح لونغليه الذي جاء بشكل طارئ في أن يحصل على المقعد الأساسي في قلب دفاع برشلونة بجوار جيرارد بيكيه بعد تراجع أداء أومتيتي الكبير وكثرة إصاباته.

ويمتد العقد الحالي للنجم الفرنسي حتى نهاية موسم 2022-2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي فيه حوالي 300 مليون يورو.

وقال موقع "جول" العالمي أن النادي يريد تمديد تعاقد النجم فرينكي دي يونغ أيضاً بالرغم أنه لن ينتهي قبل 2024.

ويسعى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أن يكون تجديد عقود الثنائي ومعهم عقد مارك أندريه تير شتيغين هو آخر ما يقوم به قبل انتهاء فترة رئاسته للفريق.

وأنهى بارتوميو بالفعل كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد تير شتيغين، ومن المنتظر أن يعلن رسمياً عنه قريباً.

يذكر أن لونغليه شارك مع برشلونة في 88 مباراة حتى الآن وسجل ستة أهداف وصنع هدفين بالرغم من مركزه كقلب دفاع.