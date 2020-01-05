برشلونة يسجل أسوأ معدلاته في الدوري الإسباني منذ 12 عاماً

أنهى برشلونة منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني بالسقوط في فخ التعادل في ديربي إقليم كتالونيا مع مستضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2، ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من البطولة.

وسلطت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية الضوء على نتائج البارسا خلال النصف الأول من الموسم، إذ جمع الفريق 40 نقطة فقط من 19 مرحلة، وهو أسوأ معدل له منذ موسم 2007-2008.

وقالت الصحيفة أن عدد النقاط الحالي لبرشلونة هو الأسوأ له عقب انتهاء الدور الأول منذ موسم 2007-2008، وحينها جمع الفريق الكتالوني 40 نقطة أيضاً مع نهاية النصف الأول من البطولة.

وفي ذلك الموسم أنهى برشلونة منافسات الدوري الإسباني في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، في حين توج ريال مدريد باللقب برصيد 85 نقطة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد هذا الموسم الكارثي توج الفريق بـ 3ألقاب متتالية في الليغا تحت قيادة بيب غوارديولا، وأنهى منافسات الدور الأول خلال هذه المواسم برصيد 50 و49 و52 نقطة على التوالي، حتى في موسم غوارديولا الرابع والأخير والذي خسر خلاله لقب الليغا، حصد برشلونة بعد انتهاء الدور الأول 44 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ولم يقترب برشلونة من هذا الرقم الكارثي الذي حققه مطلع العام الجاري، إلا بداية عام 2017 عندما حصد 41 نقطة فقط بعد انتصاف الموسم، كما جمع 43 نقطة بداية عام 2019 بعد مرور 19 مرحلة من الليغا.

يذكر أن البارسا يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة البلاوغرانا.