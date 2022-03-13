برشلونة يسحق أوساسونا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

سحق برشلونة ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاءت الأهداف عبر كلٍ من فيران توريس (هدفان) في الدقيقتين (14 من ركلة جزاء) و 21، وبيير إيميريك أوباميانغ (27)، وريكي بوتش (75).

برشلونة في المركز الثالث

بهذا الانتصار الجديد، استعاد البلاوغرانا المركز الثالث من غريمه أتلتيكو مدريد بعدما تساوى معه بمجموع النقاط برصيد 51 نقطة لكلٍ منهما، لكن الأفضلية للبارسا الذي خاض مباراة أقل (27) ليتراجع الروخيبلانكوس إلى المركز الرابع من 28 مباراة.

أما أوساسونا، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر من 28 مباراة.