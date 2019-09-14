برشلونة يسحق فالنسيا في ليلة عودة سواريز

حقق برشلونة الفوز على نظيره فالنسيا بخمسة أهداف لاثنين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

شهدت المباراة بداية قوية للغاية من قبل الفريق الكتالوني الذي سجل في الدقيقة الثانية عن طريق الشاب انسو فاتي من صناعة الهولندي فرينكي دي يونج.

ورد فاتي الصناعة لدي يونج سريعًا بعرضية آخرى على الأرض بالدقيقة السابعة ليسجل الهولندي الهدف الثاني لبرشلونة موجهًا رسالة قوية للضيوف.

حاول فالنسيا أن يظهر يكون له رد فعل قوي عقب الهدفين وكان قريبًا من التسجيل لولا تألق تير شتيجن الذي لم يدم طويلًا.

وسجل فالنسيا الهدف الأول والوحيد له في المباراة بالدقيقة الـ ٢٠ عن طريق جملة رائعة أودعها الفرنسي كيفين جاميرو هدفًا في شباك تير شتيجن.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل برشلونة هدف الاطمئنان عن طريق متابعة جيرارد بيكيه لتسديدة الوافد الجديد أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ ٥٢.

وأضاف الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الرابع للنادي الكتالوني من أول لمسة له بعد حلوله بديلًا للمتألق الشاب انسو فاتي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة قبل أن يسجل الخامس بعد 21 دقيقة.

في الناحية الأخرى، سجل ماكسيميليانو غوميز هدف الخفافيش الثاني في اللحظات الأخيرة من المواجهة (90+2).

بهذه النتيجة يعود برشلونة من جديد لطريق الانتصارات بعد التعادل مع أوساسونا في الجولة الماضية وبرصيد سبع نقاط وبشكل مؤقت حتى نهاية لقاءات الجولة.