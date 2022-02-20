برشلونة يسحق فالنسيا ويستعيد المركز الرابع في الليغا

اكتسح برشلونة مستضيفه فالنسيا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميستايا لحساب المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الكتالوني كلٌ من بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان) وفرينكي دي يونغ وبيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) في الدقائق 23 و 32 و 38 و 63 على التوالي.

فيما جاء هدف فريق الخفافيش الوحيد عبر كارلوس سولير في الدقيقة 52.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن غريمه أتلتيكو مدريد الذي تراجع بدوره للمركز الخامس.

أما فالنسيا، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.