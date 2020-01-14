برشلونة يسرد أسباب إقالة فالفيردي

أعلن برشلونة مساء الاثنين، عن الإطاحة بإيرنيستو فالفيردي من منصبه كمدير فني وتعيين كيكي سيتين بدلاً منه لموسمين ونصف.

ونشر النادي بياناً آخر عبر موقعه الرسمي شكر فيه فالفيردي على المدة التي قضاها مع الفريق، وجاء في البيان: "يعبر النادي بشكل علني عن امتنانه لإيرنيستو فالفيردي نظير احترافيته والتزامه والمعاملة الإيجابية المستمرة الذي أظهرها دائماً تجاه عائلة برشلونة، نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

"قاد فالفيردي فريق برشلونة الأول في 163 مباراة رسمية حقق الانتصار في 108 منها أي بنسبة 66.25 بالمئة وتعادل في 35 مباراة أي بنسبة 21.47 بالمئة وخسر في 20 لقاء أي ما يعادل 12.26 بالمئة، وخلال هذه الفترة توج مع الفريق بـ 4 ألقاب الدوري الإسباني في مناسبتين، وكأس ملك إسبانيا في نسخة واحدة ومثلها كأس السوبر الإسباني.

"استهل فالفيردي مسيرته صيف عام 2017، عندما تولى مهام قيادة الفريق الأول بعد قضاء 4 مواسم على رأس الجهاز الفني لأتلتيك بلباو، وبعد خسارة كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد في أول ظهور له كمدير فني لبرشلونة؛ كان قادراً على قيادة الفريق للتويج بثنائية الليغا والكأس، وفاز على إشبيلية في واندا ميتروبوليتانو، بينما سقط الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما.

"في عامه الثاني، توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني في المباراة التي أقيمت في طنجة ضد إشبيلية، كما توج أيضاً بلقب الدوري، وفي المرحلة النهائية بالموسم تعرض الفريق لنكبتين الإقصاء أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والهزيمة في نهائي كأس الملك أمام فالنسيا الذي أقيم في إشبيلية".

وأنهى البيان: "في الموسم الجاري 2019-2020 أنهى برشلونة الموسم الأول في صدارة الدوري بالتساوي في عدد النقاط مع ريال مدريد، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بينما أقصي الفريق الأسبوع الماضي من نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد".