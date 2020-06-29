برشلونة يسعى لإقناع غوارديولا بالعودة

ينوي برشلونة، التحرك نحو التعاقد مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وسيتحرك البارسا لإعادة "بيب" مرة أخرى لكامب ناو، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، حال فشل سيتي في الاستئناف المقدم لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبة إيقافه عامين من المشاركة أوروبياً.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الرياضية، موقفها في غضون الأسبوعين المقبلين، بعدما قرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف سيتي؛ بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة: «برشلونة، الذي عين كيكي سيتيين مدرباً في يناير الماضي، يبدو واثقاً من تفتح غوارديولا للعودة من جديد، وسيكون من السهل إقناعه، حال لم يتم رفع العقوبة عن الفريق الإنجليزي».

وتولى غوارديولا، تدريب السيتيزنز قبل 4 أعوام، ويدخل عامه الأخير في عقده مع سيتي، وبعد خسارة لقب البريميير ليغ لصالح ليفربول، من المنتظر أن تجلس إدارة سيتي مع المدرب الإسباني، للحديث عن مستقبله.

ولم يتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط في عام 2015، منذ أن رحل غوارديولا عن البارسا في 2012 بعد 4 سنوات توج خلالها مع الفريق بـ 14 لقباً.