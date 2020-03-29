برشلونة يسعى لاستبدال كوتينيو بندومبيلي

قررت إدارة برشلونة بيع فيليبي كوتينيو الصيف القادم مع توقعات بانتقاله إلى توتنهام مقابل حصول النادي الكتالوني على توقيع تانغي ندومبيلي.

وقال موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، الأحد، أن البرازيلي لن يستمر مع البارسا الموسم القادم، لكنه يفضل العودة إلى البريميير ليغ من جديد، بعد تجربته الناجحة مع ليفربول.

ومن المتوقع أن يعرض برشلونة خدمات نجمه المعار حالياً لبايرن ميونيخ على إدارة توتنهام، خاصة أن الفريق اللندني يرغب في ضمه منذ الصيف الماضي، مقابل انتقال ندومبيلي إلى كامب ناو.

يذكر أن ندومبيلي ابتعد تماماً عن حسابات جوزيه مورينيو مدرب سبيرز بعد دخوله في مشاكل معه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.