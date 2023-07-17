برشلونة يسعى لبيع 4 لاعبين خلال اليومين القادمين

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة برشلونة تعتزم بيع أربعة لاعبين خلال الساعات القليلة القادمة كونها تعتزم استثمار المبالغ التي ستجنيها لإجراء صفقات جديدة.

ويتطلع مسؤولو البارسا لحسم رحيل هؤلاء اللاعبين بحلول يوم الأربعاء موعد بدء الجولة الأميركية الاستعدادية للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعبين المرشحين للمغادرة هم المدافع الفرنسي كليمون لونغليه، ولاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي، والظهير الأميركي سيرجينيو ديست، ولاعب خط الوسط المهاجم الإسباني أليكس كولادو.

وقضى لونغليه الموسم الماضي في صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة، فيما أمضاه كولادو رفقة إلتشي، أما ديست فتمت إعارته لأي سي ميلان.

في المقابل، تعاقد برشلونة مع كيسي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ميلان.