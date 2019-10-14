برشلونة يسعى لتحصين عقد آنسو فاتي

أفادت تقارير إعلامية بأن برشلونة يسعى لتحصين نجمه الشاب، آنسو فاتي، من خلال رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لحمايته من أطماع كبار أوروبا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن البارسا ينوي زيادة الشرط الجزائي في عقد لاعبه البالغ من العمر 16 عاماً والذي يبلغ 100 مليون يورو حالياً، لكن هناك العديد من الأندية القادرة على دفع هذه القيمة بسهولة مثل باريس سان جيرمان وقطبي مدينة مانشستر.

وأضافت الصحيفة أن تألق فاتي منذ بداية الموسم الجاري، أجبر كبار أوروبا على التفكير في ضمه نظراً للعروض المميزة التي قدمها رغم صغر سنه.

وأشارت إلى أن خطة برشلونة التي سيتم تطبيقها، هي وضع فاتي كلاعب فئة أولى في الراتب السنوي، بالإضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 200 مليون يورو.

وختمت بأن النجم الشاب وقع على عقد لمدة 3 سنوات في 17 يوليو الماضي، ينتهي صيف عام 2022، مع خيار التمديد لعامين إضافيين.