برشلونة يسعى لربط ميسي مدى الحياة

كشفت تقارير أن برشلونة يسعى لتمديد عقد نجمه ليونيل ميسي لمدى الحياة.

وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا في الأيام الأخيرة صحة التقارير حول وجود بند يسمح للأرجنتيني بالرحيل مع نهاية الموسم في عقده الذي ينتهي في 2021.

وذكرت صحيفة "موندو" أن برشلونة سيتواصل مع ميسي، وسيعرض عليه أن يتم تمديد العقد الحالي ليصبح لمدى الحياة.

وأوضح التقرير أن الفريق الكتالوني ليس في عجالة من أمره على الرغم من البند الذي يتيح لـ "ليو" المغادرة في أي وقت أراد.

ولا يعد التوقيع على عقد مدى الحياة أمراً جديداً على برشلونة، حيث قام به قائد الفريق السابق أندريس إنييستا الذي رحل في النهاية مجاناً صوب الدوري الياباني.

وسيكون العقد هو العاشر في مشوار ميسي مع برشلونة بحال تم الاتفاق عليه وتوقيعه في وقت قريب، وكان آخر تمديد لتعاقده في 2017.