برشلونة يسعى للتخلص من 5 لاعبين قبل 30 يونيو

يطمح برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز للتخلص من 5 نجوم على الأقل بحلول الثلاثين من شهر يونيو الجاري، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

يأتي هذا التقرير في خضم المصاعب المالية التي يعاني منها البارسا والتي حالت دون تقدمه بعرضٍ رسمي لإعادة هدافه التاريخي ليونيل ميسي هذا الشهر.

ويدرك البلاوغرانا ضرورة اتخاذ بعض القرارات الصعبة التي قد تحمل في طياتها تضحيات لا بد منها من أجل تحسين الوضعية المالية.

من هم اللاعبون المرشحون لمغادرة برشلونة ؟

قالت سبورت أن برشلونة بصدد بيع عدة لاعبين يأتي على رأسهم المهاجم الشاب آنسو فاتي الذي يفضل تشافي رحيله.

وأوكل النادي وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش مهمة إيجاد فريقٍ جديد للاعب الذي كان يعول عليه الكثير في الأعوام الماضية.

كما أن التضحية بالنجم الهولندي فرينكي دي يونغ باتت واردة بشكلٍ كبير مع أن اللاعب يحظى بمنزلة مميزة في النادي.

لكن المسؤولين يدركون أن نجم أياكس السابق سيجلب لهم مبالغ ضخمة هم بأمس الحاجة لها.

ويبرز أيضاً اسم البرازيلي رافينيا الذي ظهر بصورة جيدة في بعض الأحيان، إلا أنه لم يرتق للمستويات المطلوبة.

كما طرحت الصحيفة الكتالونية اسم المهاجم الآخر فيران توريس الذي يبدو في طريقه للرحيل أيضاً.

أما نيكو غونزاليز فكان الاسم الأخير الذي ذكره التقرير في إشارة إلى أنه سيغادر ملعب سبوتيفاي كامب ناو.