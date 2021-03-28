برشلونة يسعى للتعاقد مع هالاند

يسعى برشلونة للتعاقد مع النجم الشاب، إيرلينغ هالاند، في حال قرر القائد ليونيل ميسي الرحيل عن كامب ناو نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عاماً لم يقرر بعد فيما إذا كان سيبقى مع البارسا أو سيشد الرحال إلى فريق آخر علماً أبن انتقاله صار مجاناً خلال الصيف إذ سينتهي عقده مع الفريق الذي قضى فيه أكثر من 15 موسماً حقق مع الكثير من الإنجازات الجماعية والفردية.

وكشفت تقارير أن الرئيس الجديد القديم ل‍برشلونة، جوان لابورتا، سيجتمع مع المدرب رونالد كومان الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يجري خلال اللقاء مناقشة مستقبل ميسي وإمكانية تعويض رحيله بنجم آخر يطمح النادي في أن يكون هالاند.