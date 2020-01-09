برشلونة يسعى للحفاظ على اللقب وأتلتيكو لكسر النحس

(قمة ملتهبة)، هذا هو العنوان الأبرز لمواجهة برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد؛ إذ سيكون ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) اليوم الخميس مسرحاً لنصف نهائي كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة، الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية، بمشاركة الرباعي ريال مدريد، وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو.

ويسعى البارسا لتخطي عقبة الروخيبلانكوس من أجل بلوغ النهائي، والحفاظ على اللقب.

ويملك النادي الكتالوني متصدر الدوري الإسباني الرصيد الأعلى من الألقاب على مستوى بطولة السوبر بـ (13) لقباً سابقاً، متقدماً على منافسه التاريخي ريال مدريد الذي يملك 10 ألقاب.

ويأمل النجم ليونيل ميسي (الهداف التاريخي للبطولة برصيد 13 هدفاً) استكمال نجاحاته الرائعة مع الفريق، وتسجيل إنجاز آخر هذه المرة من الأراضي السعودية.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد (ثالث الدوري)، الذي يشارك للمرة السابعة في منافسات السوبر الإسباني، إلى كسر عناد الأعوام الخمسة الماضية، ويحقق ثالث ألقابه في البطولة؛ إذ يعود آخر تتويج له إلى عام 2014.

ويعقد الفريق آماله على النجمين الصاعد جواو فيليكس، وكوكي، وعلى أفكار مدربه المميز دييغو سيميوني.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه ريال مدريد في النهائي الأحد المقبل، الذي تأهل أمس على حساب فالنسيا بنتيجة 3-1.